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Баширов: Москва заберёт у Киева территории, которые захочет

Силовые структуры

Спецоперация на Украине закончится миром, однако не обязательно с мирным договором. Такое мнение высказал политолог, политтехнолог Марат Баширов в своём Telegram-канале.

Баширов: Москва заберёт у Киева территории, которые захочет

Аналитик считает, что у Киева практически нет возможности отвоевать уже потерянные территории и те, которые ещё будут потеряны. Во всяком случае, в это верится с трудом, добавил он.

Пока же, по его мнению, ситуация выглядит так, что у Киева есть шанс сохранить временно территории, которые он сможет защитить, однако Москва всё равно заберёт те, которые захочет.

"После отказа от блицкрига, переоценки боеспособности ВСУ, оценки событий первых двух недель СВО, анализа действий в городских условиях союзные силы перестали лезть наобум с кавалерийскими наскоками и действуют иначе. По-русски это называется "как каток". Кремль явно решил, что спешить не куда и этот каток пусть будет катиться годы, но после него точно будут минимальные шансы туда вернуться Киеву", — рассуждает эксперт.

Он прогнозирует, что при отказе киевского режима подписать пораженческий мир, Россия будет действовать как удав: станет "проглатывать" куски Украины, переваривать их, удушивать новые города и снова переваривать их. И этому не будет конца.

Никакие просьбы и угрозы со стороны Запада здесь не помогут, так как теперь нет ни судей, ни правил, а решать, что забрать и когда остановиться будет только один человек — президент России Владимир Путин, заключил Баширов.

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Автор: Максим Александров, Куратор: Александр Артамонов
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