The Drive: Россия может применить ЗРК С-300 против наземных целей на Украине

Глава украинской администрации Николаевской области Виталий Ким заявил, что Россия якобы применяет зенитно-ракетные комплексы С-300 по наземным целям на Украине. Американский военный эксперт Томас Ньюдик считает, что ВС РФ могут использовать ЗРК по двум причинам.

Во-первых, нехватка более подходящего вооружения. По мнению аналитика, Россия испытывает дефицит ракет класса "земля — земля". Во-вторых, у России якобы заканчиваются крылатые ракеты для ударов по наземным целям.

"Если появляется цель, которая находится вне досягаемости штатной артиллерии, а батарея ПВО С-300 находится в пределах досягаемости, вполне может иметь смысл поразить её этими средствами, а не вызывать более дорогостоящий удар крылатыми ракетами", — пишет Ньюдик в The Drive.

Несмотря на это, говорить о возможности использования ЗРК С-300 на Украине пока не приходится, заявил эксперт.