Глава украинской администрации Николаевской области Виталий Ким заявил, что Россия якобы применяет зенитно-ракетные комплексы С-300 по наземным целям на Украине. Американский военный эксперт Томас Ньюдик считает, что ВС РФ могут использовать ЗРК по двум причинам.
Во-первых, нехватка более подходящего вооружения. По мнению аналитика, Россия испытывает дефицит ракет класса "земля — земля". Во-вторых, у России якобы заканчиваются крылатые ракеты для ударов по наземным целям.
"Если появляется цель, которая находится вне досягаемости штатной артиллерии, а батарея ПВО С-300 находится в пределах досягаемости, вполне может иметь смысл поразить её этими средствами, а не вызывать более дорогостоящий удар крылатыми ракетами", — пишет Ньюдик в The Drive.
Несмотря на это, говорить о возможности использования ЗРК С-300 на Украине пока не приходится, заявил эксперт.
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Запад не получит желаемых результатов, поэтому странам ЕС или НАТО стоит начать думать о прямом вмешательстве в ситуацию на Украине.