Сивков: ракетные комплексы ATACMS США смогут поразить Крымский мост

Поставка американских РСЗО HIMARS с ракетами ATACMS, способными бить на расстояние 340 километров, даст возможность ВСУ наносить удары по городам в глубине территории России, а также по военным объектам и складам оружия, топлива, боеприпасов, атомным электростанциям, что особенно опасно. Ударам может подвергнуться и Крымский мост. Такое мнение высказал военный эксперт Константин Сивков.

Он заметил, что вероятность поразить Крымский мост, пусть и не с первой ракеты, а залпом, существует. Аналитик пояснил, что ракетами "Точка-У" киевский режим удар по мосту нанести не мог, так как они просто туда не достают, а HIMARS достанет, поэтому всё очень серьёзно.

По мнению Сивкова, именно в связи с этим и собирается экстренное совещание Госдумы, на котором могут принять решение о переходе Россией "красных линий", которые американцы уже попрали. А также президент РФ может принять решение о возможном нанесении ударов по центрам принятия решений, считает он.

Объектом удара в этом случае может быть, в первую очередь, администрация Зеленского с целью уничтожения максимального числа людей, что практически парализует работу президента Украины, добавил эксперт.

Другие цели для ударов — это Генеральный штаб и Министерство обороны Украины, с таким же эффектом только в части стратегического управления войсками, предположил он.

Также более решительные удары могут быть нанесены по системе коммуникаций, не только по тяговым коммуникациям, но и по депо. Может пойти речь о более основательных ударах по центрам военно-промышленного комплекса Украины, по зданиям СБУ, МВД на территории Киева, заключил военный аналитик в эфире "Радио КП".