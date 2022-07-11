В Северодонецке под завалами остаются тела погибших от обстрелов ВСУ

В отдельных районах Северодонецка под завалами до сих пор остаются тела погибших в результате обстрелов со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом заявил советник главы администрации города Марк Воржев.

В интервью РИА Новости он отметил, что власти Северодонецка ждут приезда сапёров, которые обследуют территорию и выдадут заключение.

"В некоторых домах до сих пор лежат погибшие мирные жители", — сказал Воржев.

В конце мая власти Луганской Народной Республики объявили об освобождении Северодонецка от украинских националистов.

Ранее военный эксперт института стран СНГ Владимир Евсеев сообщил, что попытка украинских солдат превратить северодонецкий "Азот" во вторую "Азовсталь" не увенчалась успехом. Кроме того, специалист подчеркнул: военные ВСУ не смогли использовать мирное население в качестве живого щита на территории Северодонецка.