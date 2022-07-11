Военный историк Никита Буранов прокомментировал приказ главы Украины Владимира Зеленского вернуть под контроль Киева южные регионы страны.
В беседе с "Известиями" специалист отметил, что такое поведение украинского президента свидетельствует о том, что Киев не намерен договариваться с Москвой.
"Может быть, это исходит от западных кураторов, может быть, от самого Зеленского, может быть, военные не хотят, но факт остаётся фактом — договариваться они не намерены", — сказал историк.
Он также добавил, что Украина и Россия находятся в состоянии "переговорного тупика", где "весомым козырем" является победа на поле боя. Такого исхода, пояснил эксперт, будет добиваться и та, и другая сторона.
Ранее руководитель Минобороны Украины Алексей Резников сообщил, что Зеленский приказал ВСУ вернуть юг страны. По его словам, киевский режим собирает "миллионную армию" для контрнаступления.
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