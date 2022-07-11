25-ая бригада Вооружённых сил Украины потеряла в ходе боевых действий под Северском более 70% своих военнослужащих.
Представители оборонного ведомства назвали положение украинских военных в этом районе критическим.
В Минобороны подчеркнули, что украинское начальство намеренно не сообщает родным о погибших бойцах, объявляя их дезертирами или пропавшими без вести.
"Критическое положение в 25-ой отдельной воздушно-десантной бригаде ВСУ, действующей в районе Северска. Потери данного соединения за время боевых действий составляют более 70 процентов личного состава. Командование бригады целенаправленно вводит в заблуждение родственников погибших военнослужащих, оформляя их как пропавших без вести или дезертировавших", — говорится в сообщении Минобороны.
Ранее замглавы ВГА Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что украинским военным не удастся отвоевать этот регион, ВС РФ надёжно его контролируют и при необходимости дадут нападающим отпор.
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