МО: в 25-ой бригаде ВСУ в боях возле Северска погибло более 70% бойцов

25-ая бригада Вооружённых сил Украины потеряла в ходе боевых действий под Северском более 70% своих военнослужащих.

Представители оборонного ведомства назвали положение украинских военных в этом районе критическим.

В Минобороны подчеркнули, что украинское начальство намеренно не сообщает родным о погибших бойцах, объявляя их дезертирами или пропавшими без вести.

"Критическое положение в 25-ой отдельной воздушно-десантной бригаде ВСУ, действующей в районе Северска. Потери данного соединения за время боевых действий составляют более 70 процентов личного состава. Командование бригады целенаправленно вводит в заблуждение родственников погибших военнослужащих, оформляя их как пропавших без вести или дезертировавших", — говорится в сообщении Минобороны.

Ранее замглавы ВГА Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что украинским военным не удастся отвоевать этот регион, ВС РФ надёжно его контролируют и при необходимости дадут нападающим отпор.