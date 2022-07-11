Коротченко назвал блефом заявления Киева о масштабном наступлении ВСУ на юге

Глава Минобороны Украины Алексей Резник заявил, что лидер киевского режима Владимир Зеленский отдал приказ высшему командному составу ВСУ предоставить план возвращения южных прибрежных территорий. Предположительно, речь идёт о Херсоне, Бердянске, Мариуполе, которые находятся под контролем российской армии.

Военный эксперт Игорь Коротченко прокомментировал намерения Киева и заявил, что ВСУ не смогут вернуть регионы, которые были освобождены от украинских националистов.

"Украина не сможет осуществлять масштабные переброски и ввод в бой каких-либо войсковых резервов из западных и центральных частей страны. На какие-то серьёзные действия с моря Украина также не способна просто потому, что флота как такового у неё давно нет", — отметил аналитик в беседе с "МК".

Коротченко считает, что подобные заявления украинского президента являются "внешнеполитическим блефом", основная задача которого состоит в воодушевлении стран коллективного Запада на фоне многочисленных поражений ВСУ.