Глава Минобороны Украины Алексей Резник заявил, что лидер киевского режима Владимир Зеленский отдал приказ высшему командному составу ВСУ предоставить план возвращения южных прибрежных территорий. Предположительно, речь идёт о Херсоне, Бердянске, Мариуполе, которые находятся под контролем российской армии.
Военный эксперт Игорь Коротченко прокомментировал намерения Киева и заявил, что ВСУ не смогут вернуть регионы, которые были освобождены от украинских националистов.
"Украина не сможет осуществлять масштабные переброски и ввод в бой каких-либо войсковых резервов из западных и центральных частей страны. На какие-то серьёзные действия с моря Украина также не способна просто потому, что флота как такового у неё давно нет", — отметил аналитик в беседе с "МК".
Коротченко считает, что подобные заявления украинского президента являются "внешнеполитическим блефом", основная задача которого состоит в воодушевлении стран коллективного Запада на фоне многочисленных поражений ВСУ.
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Запад не получит желаемых результатов, поэтому странам ЕС или НАТО стоит начать думать о прямом вмешательстве в ситуацию на Украине.