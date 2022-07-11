Безпалько: управлять западным оружием на Украине будут ингтсранцы

Политолог Богдан Безпалько обратил внимание на то, какое количество стран принимают участие в украинском конфликте, судя по объёмам отправленного Киеву западного оружия.

Эксперт уверен, что сложное западное вооружение потребует квалифицированных кадров для его обслуживания, которых на Украине просто нет.

"И чем больше будет поставок каких-то сложных систем, совершенно очевидно, что управлять ими будут не украинцы, а иностранные граждане. Под видом советников, техников или еще как-то, но будут фактически участвовать в боевых действиях", — заявил Безпалько в разговоре с "Украиной.ру".

Ранее Безпалько подчеркнул, что ВС РФ ведут освобождение Украины ограниченными средствами, не используя серьёзное вооружение, которое есть в арсенале российских военных. В то же время украинская армия вынуждена привлекать к участию в боевых действиях свои последние резервы, чтобы хоть как-то замедлить поражение по линии фронта.