Безпалько рассказал о новой тактике ВСУ: затыкает дыры теробороной

Когда союзные войска покончат с группировкой ВСУ в Донбассе, их наступление сдержать будет очень трудно. Такое мнение высказал политолог Богдан Безпалько.

Эксперт заметил, что пока Россия не применяет самые тяжёлые виды вооружений в ходе спецоперации на Украине.

Командование ВСУ, по его словам, пытается сохранить кадровые части, а в бой бросает отряды теробороны только для того, чтобы ими как пушечным мясом заткнуть дыры на фронте.

Ситуация была бы иной, если бы в конфликте принимал прямое участие польский контингент, о чём заявляют постоянно в Киеве и Варшаве, хотя и не на официальном уровне, объяснил аналитик в беседе с изданием "Украина.ру".