Когда союзные войска покончат с группировкой ВСУ в Донбассе, их наступление сдержать будет очень трудно. Такое мнение высказал политолог Богдан Безпалько.
Эксперт заметил, что пока Россия не применяет самые тяжёлые виды вооружений в ходе спецоперации на Украине.
Командование ВСУ, по его словам, пытается сохранить кадровые части, а в бой бросает отряды теробороны только для того, чтобы ими как пушечным мясом заткнуть дыры на фронте.
Ситуация была бы иной, если бы в конфликте принимал прямое участие польский контингент, о чём заявляют постоянно в Киеве и Варшаве, хотя и не на официальном уровне, объяснил аналитик в беседе с изданием "Украина.ру".
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Запад не получит желаемых результатов, поэтому странам ЕС или НАТО стоит начать думать о прямом вмешательстве в ситуацию на Украине.