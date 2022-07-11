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19FortyFive: США обеспокоены тихими и опасными "Варшавянками" ВМФ РФ

Силовые структуры

Американский военный эксперт Алекс Бетли заявил, что подводные лодки типа "Варшавянка" являются не самым новым классом субмарин и находятся на вооружении ВМФ РФ довольно долгое время. Однако наибольшую популярность они получили после начала спецоперации на Украине, поскольку подлодки используются для нанесения ударов из Чёрного моря по военной инфраструктуре ВСУ, отметил Бетли.

19FortyFive: США обеспокоены тихими и опасными "Варшавянками" ВМФ РФ

Эксперт подчеркнул, что технические характеристики улучшенных "Варшавянок" вызывают опасения у Соединённых Штатов. Подводные лодки регулярно модернизируют, в результате чего субмарины получают гораздо преимущества в сравнении с базовыми моделями.

"Россия разработала значительные усовершенствования к оригинальной модели, что позволяет выпускать модернизированные и удивительно тихие дизельные подводные лодки, которые намного меньше массивных субмарин с баллистическими ракетами. "Кило" (термин, принятый в НАТО для двух проектов российских подлодок. — Прим. ред.) сочетает в себе скрытность и смертоносность", — отметил Алекс Бетли в издании 19FortyFive.

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Автор: Мария Карева, Куратор: Александр Артамонов
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