Олег Котенко, украинский уполномоченный по делам граждан, которые пропали без вести на фоне особых обстоятельств, проинформировал о числе украинских военных, которые на данный момент считаются пропавшими без вести.
По информации чиновника, количество тех бойцов ВСУ, которые на сегодняшний день числятся без вести пропавшими, — более 7 тысяч человек.
"У нашего кол-центра есть ориентировочно 7 200 человек", — приводит слова Котенко агентство ТАСС.
По данным омбудсмена, большая часть этих военнослужащих попала в плен.
В числе пропавших без вести на территории Украины числятся также три американских наёмника, один из которых — морской пехотинец Грейди Курпаси из штата Северная Каролина. Он уже долгое время не выходит на связь, из-за чего его родные обвинили американские власти в бездействии и потере драгоценного времени.
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