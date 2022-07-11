Украинский омбудсмен Котенко рассказал о пропавших без вести ВСУшниках

Олег Котенко, украинский уполномоченный по делам граждан, которые пропали без вести на фоне особых обстоятельств, проинформировал о числе украинских военных, которые на данный момент считаются пропавшими без вести.

По информации чиновника, количество тех бойцов ВСУ, которые на сегодняшний день числятся без вести пропавшими, — более 7 тысяч человек.

"У нашего кол-центра есть ориентировочно 7 200 человек", — приводит слова Котенко агентство ТАСС.

По данным омбудсмена, большая часть этих военнослужащих попала в плен.

В числе пропавших без вести на территории Украины числятся также три американских наёмника, один из которых — морской пехотинец Грейди Курпаси из штата Северная Каролина. Он уже долгое время не выходит на связь, из-за чего его родные обвинили американские власти в бездействии и потере драгоценного времени.