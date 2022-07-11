Экс-командир нацбата "Торнадо"* Руслан Онищенко досрочно выпущен из тюрьмы

Бывший командир националистического батальона "Торнадо"* Руслан Онищенко досрочно вышел на свободу.

Он "отсидел" семь лет из одиннадцати, сообщил экс-нардеп Игорь Мосийчук.

"Освобожден из-под заключения экс-комбат "Торнадо"* Руслан Онищенко. За решеткой он провел почти семь лет… Обвинен в пытках сепаратистов и пленных", — цитирует сообщение бывшего депутата Верховной Рады издание "Страна.ua".

Рассмотрение уголовного дела, в котором было 111 свидетелей, 13 потерпевших и 80 томов, продолжалось почти 2 года, и 7 апреля 2017 г. Оболонский райсуд Киева приговорил бывших боевиков "Торнадо"*: нацисты получили 74 года тюрьмы на всех (от 7 до 11 лет). Зверства "торнадовцев"* шокировали даже украинскую Фемиду.

По сообщению прокуратуры, боевики были причастны к тяжким преступлениям: похищения людей и незаконное их удержание, пытки, "удовлетворение половой страсти неестественным способом под угрозой насилия", доведение до суицида, вымогательства, грабежи, разбои.

Ещё в марте Онищенко написал заявление на участие в боевых действиях в ЛДНР. Так, по логике киевского режима, он будет "искупать вину" за совершенные преступления.

* – запрещенное в России украинское националистическое формирование.