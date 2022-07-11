В ЛНР захватили диверсионную группу из выходцев из Белоруссии.

В Луганской Народной Республике захватили диверсионную группу из выходцев из Белоруссии.

Об этом сообщает РИА Новости, со ссылкой на помощника главы МВД республики.

Захваченные силами ЛНР выходцы из Белоруссии планировали террористический акт в Лисичанске. На данный момент они дают признательные показания, сообщил помощник главы МВД ЛНР.

В группу входило до семи человек.

МВД Белоруссии ранее сообщало, что против участников добровольческого батальона им. Калиновского, сформированного в марте текущего года и действующего на стороне Киева, возбуждено уголовное дело за участие в вооруженном конфликте на территории зарубежной страны.