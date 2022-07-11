МВД ЛНР: Бойцы "Правого сектора"* подлежат уничтожению

Воюющие в Донбассе террористы националистического формирования "Правый сектор"* подлежат уничтожению.

Об этом сообщили в РИА Новости со ссылкой на помощника главы МВД ЛНР.

Напомним, спецназ "О" российской армии ликвидировал националистических наёмников из "Правого сектора"* под Славянском. По информации военкоров, находящихся в зоне проведения СВО, после полного освобождения территории ЛНР отряд "Отважных" с боями продвигается к Северску.

*- признан решением Верховного Суда Российской Федерации от 17.11.2014 экстремистской организацией, его деятельность запрещена на территории РФ.

*- признан решением Московского городского суда от 17.12.2014 террористической организацией, деятельность запрещена на территории РФ.