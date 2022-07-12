Хакер RaHDIt: Киев сам сдал в плен украинскую группировку под Мариуполем

Окружение большой группировки боевиков ВСУ и наёмников под Мариуполем, а после и сдача в плен ВС РФ, стала возможной только из-за позиции Офиса президента Украины Владимира Зеленского, заявил участник российской хакерской группы RaHDIt.

По словам собеседника, власти настаивали на удержании позиций, даже когда стало понятно, что ВСУ не в состоянии этого сделать. Как пояснил хакер, представители генштаба предлагали вывести войска, но официальный Киев не позволил.

"Им запретили это делать, в результате чего на "Азовсталь", кроме самого националистического батальона "Азов"*, туда съехались морская пехота и тероборона, и кого там только не было, и все они попали в окружение исключительно из-за того, что офис президента сказал, что отступления из Мариуполя никогда не будет, Мариуполь мы никогда не сдадим", — пояснил участник RaHDIt РИА Новости.

Как подчеркнул собеседник агентства, в Лисичанске могла бы повториться история "Азовстали", но, видимо, Киев извлёк урок и позволил армии отступить.

*украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.