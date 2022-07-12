Рогов: СБУ всё труднее вербовать людей — ценник вырос, а на смерть не идут

Украинской разведке и СБУ становится всё труднее вербовать людей в диверсанты, несмотря на "высокий ценник", заявил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов. Он подчеркнул, что всех террористов и боевиков, которые решатся посягнуть на мирную жизнь в регионе, ждёт немедленная ликвидация.

Как подчеркнул Рогов, желающих "заработать" на терроризме и диверсии на стороне Украины становится всё меньше из-за жёстких мер, которые предпринимают в отношении боевиков.

"Всё больше боевиков Зеленского, которые решаются посягнуть на мирную жизнь в нашем регионе, ликвидируют при задержании", — заявил член администрации РИА Новости. — Всё меньше становится тех, кто даже за деньги согласится отправиться на верную смерть. Потому и ценник резко вырос, но и за большие деньги люди не спешат идти на подобные задания".

Кроме того, Рогов уточнил, что будут предприняты меры и в отношении семей тех, кто решится на диверсию.