Журналист Медведев: Киев может перейти в контрнаступление до конца лета

Удар, нанесённый HIMARS по Новой Каховке, вполне может быть прощупыванием ПВО перед будущей атакой. И считать исключительно блефом заявления ВСУ про наступление на Херсон и Запорожье — крайне рискованно. Такое мнение высказал журналист Андрей Медведев в Telegram-канале.

Он напомнил о своём предположении, сделанном на днях, что наступление ВСУ может начаться, когда на Украину вернутся военные, прошедшие подготовку в Британии.

Однако, судя по последним событиям, так долго Киев ждать не будет и атаковать попытается уже до конца лета, возможно, в ближайшие недели, заметил публицист.

По его мнению, Киеву прямо сейчас, и даже "уже вчера", нужен медийный успех. Например, такой как захват той же Новой Каховки или Изюма. При этом большие человеческие жертвы препятствием не будут, считает журналист.

"И не надо думать, что Украину хоть как-то напугают будущие потери. Потому что до этого же не пугали. Несмотря на их количество. До последнего украинца же", — заключил Медведев.