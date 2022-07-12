Кличко: никаких боевых действий не было, если бы не Майдан

Если бы не тот "Майдан незалежности", Украина осталась бы без надежды на ассоциацию с Евросоюзом.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"Если бы не было майдана, Украина была бы в ключе большой Российской империи, и войны бы не было. Ну, зачем же воевать против себя? Мы же знаем причину майдана, чтобы никто не забывал — полное нежелание подписать ассоциации с ЕС, то есть задание было у Януковича чёткое — союз с РФ и никакой европеизации", — в беседе с украинским журналистом Дмитрием Гордоном* заявил Кличко.

Отметим, что во время Майдана его организаторы как раз убеждали русскоязычных граждан, что протесты — "это не против России, а против коррупции и преступной власти".

Бывший боксёр добавил, что лишь после майдана граждане Украины смогли полностью понять, что такое настоящая "независимость".

"Мы никогда не ценили такое слово, как независимость, "незалежность". Даже шутили — независимость от чего? От чего мы не зависим? Мы не могли это понимать суть этого слова", — сообщил киевский мэр.

Правда, он забыл упомянуть о тотальной зависимости страны от США и Британии.

* Росфинмониторинг 06.04.2022 г. внёс украинского журналиста в российский реестр террористов и экстремистов.