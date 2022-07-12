Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
Департамент по ЧС Нью-Йорка выпустил видеоинструкцию на случай ядерной войны
Хакер RaHDIt: боевой дух военных ВСУ заметно падает на передовой
Эксперт Хунцзянь: ЕС начал осознавать, что действовать по плану США себе дороже
Посол Финляндии в США Хаутала: санкции не навредят военной мощи РФ "очень долго"
Марочко: за прошедшие сутки украинская армия не обстреливала ЛНР
Сладков: "У нас появились ракеты, которые похоронят наступление ВСУ"
В Нидерландах пожарные присоединились к "друзьям Путина"
Украинские беспилотники сбросили две мины на здание рядом с Запорожской АЭС
Журналист Медведев: Киев может перейти в контрнаступление до конца лета

Кличко: никаких боевых действий не было, если бы не Майдан 

Силовые структуры

Если бы не тот "Майдан незалежности", Украина осталась бы без надежды на ассоциацию с Евросоюзом.

Кличко: никаких боевых действий не было, если бы не Майдан 

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"Если бы не было майдана, Украина была бы в ключе большой Российской империи, и войны бы не было. Ну, зачем же воевать против себя? Мы же знаем причину майдана, чтобы никто не забывал — полное нежелание подписать ассоциации с ЕС, то есть задание было у Януковича чёткое — союз с РФ и никакой европеизации", — в беседе с украинским журналистом Дмитрием Гордоном* заявил Кличко.

Отметим, что во время Майдана его организаторы как раз убеждали русскоязычных граждан, что протесты — "это не против России, а против коррупции и преступной власти".

Бывший боксёр добавил, что лишь после майдана граждане Украины смогли полностью понять, что такое настоящая "независимость".

"Мы никогда не ценили такое слово, как независимость, "незалежность". Даже шутили — независимость от чего? От чего мы не зависим? Мы не могли это понимать суть этого слова", — сообщил киевский мэр.

Правда, он забыл упомянуть о тотальной зависимости страны от США и Британии.

* Росфинмониторинг 06.04.2022 г. внёс украинского журналиста в российский реестр террористов и экстремистов.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
Популярное
Силовые структуры
Сладков: ВСУ бьют по нашим центрам принятия решений, пора жёстко отвечать

Украинские вооружённые формирования нанесли несколько результативных ударов по центрам принятия решений ВС РФ в Донбассе, рассказал военкор Александр Сладков.

Сладков: ВСУ бьют по нашим центрам принятия решений, пора жёстко отвечать
ВКС РФ ликвидировали очередного грузинского наемника Каху Гоголи
Силовые структуры
ВКС РФ ликвидировали очередного грузинского наемника Каху Гоголи
Силовые структуры
Чеченские и русские добровольцы вынесли с территории ВСУ погибших сослуживцев
Силовые структуры
В The Spectator удивились готовности состоятельных эмигрантов сражаться за РФ
Александр Трубин Таджикистан попытается урегулировать конфликт в Афганистане при помощи переговоров Александр Трубин Александр Артамонов Калининград на острие меча НАТО: для обороны потребуются все силы Александр Артамонов Юрий Панков Там, где выгода есть, отдадут и "власовцу" честь Юрий Панков
Силовые структуры
Кедми: основная цель армии России на Украине — ликвидация ВСУ — ужасает Киев
Мир. Новости мира
Генерал Истрин: удары ВС РФ ракетами Х-31 свидетельствуют о скором наступлении
Безпалько: ВС РФ начнут применять тяжёлое оружие после разгрома ВСУ в Донбассе
Силовые структуры
Безпалько: ВС РФ начнут применять тяжёлое оружие после разгрома ВСУ в Донбассе
Последние материалы
Департамент по ЧС Нью-Йорка выпустил видеоинструкцию на случай ядерной войны
Хакер RaHDIt: боевой дух военных ВСУ заметно падает на передовой
Кличко: никаких боевых действий не было, если бы не Майдан 
Эксперт Хунцзянь: ЕС начал осознавать, что действовать по плану США себе дороже
Посол Финляндии в США Хаутала: санкции не навредят военной мощи РФ "очень долго"
Марочко: за прошедшие сутки украинская армия не обстреливала ЛНР
Сладков: "У нас появились ракеты, которые похоронят наступление ВСУ"
В Нидерландах пожарные присоединились к "друзьям Путина"
Украинские беспилотники сбросили две мины на здание рядом с Запорожской АЭС
Журналист Медведев: Киев может перейти в контрнаступление до конца лета
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников