Россия создаёт новую баллистическую ракету "Змеевик" для Военно-морского флота

Российские специалисты создают баллистическую ракету "Змеевик" с гиперзвуковым боевым оснащением для Военно-морского флота (ВМФ) страны.

Эту ракету также называют "убийцей авианосцев", пишет ТАСС со ссылкой на источники, близкие к военному ведомству и оборонно-промышленному комплексу РФ.

"Она будет предназначена для поражения крупных наводных целей", — сказал один из экспертов.

По словам другого источника, ракета "Змеевик" может поступить на вооружение береговых ракетных частей ВМФ России. Оборудование напоминает китайские ракеты аналогичного класса с дальностью полёта до 4 тысяч километров.

Ранее генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что российские предприятия приступили к серийному производству межконтинентальных баллистических ракет "Сармат". Как пояснил глава ведомства, первый полк встанет на боевое дежурство до конца 2022 года в городе Ужур Красноярского края.