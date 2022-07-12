ВСУ обстреляли Запорожскую и Херсонскую области, атаковав здания вблизи АЭС

Накануне президент Владимир Зеленский отдал приказ "отвоевать юг страны", после чего ВСУ активизировались в южной части Украины. В частности, был нанесён разрушительный удар с применением РСЗО HIMARS по Новой Каховке, в результате которого всю ночь в населённом пункте полыхали пожары. Сообщается не менее чем о семи жертвах, продолжается извлечение людей из-под завалов. По данным издания "Военное обозрение", один из ударов пришёлся на склад с селитрой.

Также удар был нанесён по территории ГЭС, однако ракеты не достигли целей, функционирование Северо-Крымского канала продолжается. Атакован был и Энергоград, в котором располагается Запорожская атомная электростанция. Два БПЛА сбросили мины на здания, расположенные в непосредственной близости от АЭС.