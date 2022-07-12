В Крыму задержаны подозреваемые в избиении раненого бойца ВС РФ за букву Z

В Республике Крым задержали подозреваемых в нападении на раненого солдата ВС РФ в Судаке за букву Z на одежде.

Об этом сообщил советник главы Крыма Олег Крючков.

"Все подозреваемые в избиении военного в Судаке задержаны. Сейчас с ними работают правоохранительные органы", — прокомментировал он в своём аккаунте мессенджера.

Напомним, избиение военного, проходившего лечение в одном из санаториев полуострова, произошло накануне. Три молодых мужчины напали на военного российской армии, у которого на одежде был символ Z, и избили его. Злоумышленники при этом выкрикивали проукраинские лозунги. Все случилось на набережной Судака.

Крючков ранее рассказал, что у пострадавшего бойца есть синяки и ссадины от побоев, ему оказывается медпомощь.

"Реакция будет запредельно жесткой", — особо отметил он.

Глава Республики Сергей Аксёнов взял расследование под личный контроль.