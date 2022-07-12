Вооружённые силы РФ уничтожили два взвода реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Град" и два артиллерийских взвода гаубиц "Гиацинт-Б", которые принадлежали украинской армии.
В Министерстве обороны России отметили, что цели были поражены на территории Донецкой Народной Республики в районе Дзержинска.
"В рамках контрбатарейной борьбы уничтожены: два взвода реактивных систем залпового огня "Град" и два артиллерийских взвода гаубиц "Гиацинт-Б" на огневых позициях в районе Дзержинска", — сообщили журналистам в ведомстве.
Ранее командир батальона "Восток" Народной милиции ДНР Александр Ходаковский заявил, что Россия сосредоточила мощный наступательный потенциал в Донбассе. По его словам, уничтожение Донецкой группировки украинской армии существенно ослабит Киев. При этом он подчеркнул: Вооружённые силы Украины (ВСУ) вряд ли смогут организовать контрнаступление на освобождённые российскими военными территории.
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