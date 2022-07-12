Представители Минобороны РФ сообщили, что за минувшие три недели в ходе военной спецоперации Москвы по принуждению к миру на Украине Вооружённые силы Российской Федерации и республик Донбасса ликвидировали около 400 иностранных наёмников. При этом 240 боевиков покинули страну, отметили в ведомстве.
"Число наёмников на Украине уменьшилось с 3221 человека до 2741, 391 боевик уничтожен", — сказали в российском министерстве.
По информации МО, военные РФ, ЛНР и ДНР уничтожили 166 наёмников из Польши. Также погибли 50 грузинских и 23 британских боевика, подчеркнули представители ведомства.
Ранее в Минобороны заявили, что российские солдаты ликвидировали два взвода РСЗО "Град" и два артиллерийских взвода гаубиц "Гиацинт-Б".
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