Минобороны: за три недели на Украине уничтожили почти 400 иностранных боевиков

Представители Минобороны РФ сообщили, что за минувшие три недели в ходе военной спецоперации Москвы по принуждению к миру на Украине Вооружённые силы Российской Федерации и республик Донбасса ликвидировали около 400 иностранных наёмников. При этом 240 боевиков покинули страну, отметили в ведомстве.

"Число наёмников на Украине уменьшилось с 3221 человека до 2741, 391 боевик уничтожен", — сказали в российском министерстве.

По информации МО, военные РФ, ЛНР и ДНР уничтожили 166 наёмников из Польши. Также погибли 50 грузинских и 23 британских боевика, подчеркнули представители ведомства.

Ранее в Минобороны заявили, что российские солдаты ликвидировали два взвода РСЗО "Град" и два артиллерийских взвода гаубиц "Гиацинт-Б".