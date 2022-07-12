Сивков назвал удар по Новой Каховке самым настоящим терактом

Военный эксперт Константин Сивков назвал удар, нанесённый ВСУ по Новой Каховке, самым настоящим терактом.

Сивков подчеркнул, что у украинских военных была конкретная цель — вызвать как можно большие разрушения, и это нельзя воспринимать как-то иначе, кроме как преступление против человечности.

"Это уже хорошо отлаженная тактика ВСУ. И надо понимать, что мы стали свидетелями самого настоящего теракта. Ведь удар был нанесен неслучайно. Они метили в конкретную цель в расчете на большую детонацию и массовые разрушения. Как на это реагировать — уже вопрос к международному уголовному праву, поскольку для всех очевидно, что это преступление против человечности", — сказал Сивков в разговоре с изданием ВЗГЛЯД.

Эксперт напомнил, что к нанесению такого точного удара по населённому пункту причастны американские разведчики. По его информации, за три дня до случившегося съёмку этой территории вели спутники США, и это пособничество делает американцев прямыми участниками украинского конфликта.

Ранее сообщалось ракетном ударе, который нанесли ВСУ по населённому пункту Новая Каховка с использованием РСЗО HIMARS. Среди мерных жителей есть погибшие и раненые.