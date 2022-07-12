Удар со стороны украинской армии по Новой Каховке в Херсонской области сравним с масштабным взрывом в Бейруте. Об этом заявил политический эксперт Сергей Марков.
"Тоже огромные масштабы. Уничтожены многие здания вокруг складов. Тот же отчасти механизм взрыва. Взорван склад с селитрой", — написал он.
Аналитик считает, что боевики ВСУ нанесли удар по городу, преследуя две цели. Во-первых, представители киевского режима намерены лишить российские войска преимущества в ракетах и снарядах. Во-вторых, Киев планирует сорвать формирование новой власти в Херсонской и Запорожской областях.
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Украинские вооружённые формирования нанесли несколько результативных ударов по центрам принятия решений ВС РФ в Донбассе, рассказал военкор Александр Сладков.