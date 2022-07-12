Политолог Марков: Киев решил нанести удар по Новой Каховке по двум причинам

Удар со стороны украинской армии по Новой Каховке в Херсонской области сравним с масштабным взрывом в Бейруте. Об этом заявил политический эксперт Сергей Марков.

"Тоже огромные масштабы. Уничтожены многие здания вокруг складов. Тот же отчасти механизм взрыва. Взорван склад с селитрой", — написал он.

Аналитик считает, что боевики ВСУ нанесли удар по городу, преследуя две цели. Во-первых, представители киевского режима намерены лишить российские войска преимущества в ракетах и снарядах. Во-вторых, Киев планирует сорвать формирование новой власти в Херсонской и Запорожской областях.