Представители Минобороны США заявили о ликвидации одного из руководителей террористического движения "Исламское государство"* Махера аль-Агаля. Его обнаружили в Сирии, отметили в военном ведомстве.
"Силы Центрального командования нанесли удар беспилотным летательным аппаратом в районе Джиндейриса", — подчеркнули на официальном сайте ЦК Вооружённых сил США.
Также в министерстве отметили, что американские военные ранили сообщника Махера аль-Агаля. По информации Пентагона, этот боевик являлся одним из четырёх глав экстремистской организации.
Ранее в Службе внешней разведки России сообщили, что Вашингтон тренирует радикалов ИГ* и отправляет их в качестве участников боевых действий на Украину.
* признано решением Верховного Суда Российской Федерации от 29.12.2014 террористической организацией, его деятельность запрещена на территории РФ
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