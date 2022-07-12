В Пентагоне сообщили об уничтожении одного из лидеров "Исламского государства"*

Представители Минобороны США заявили о ликвидации одного из руководителей террористического движения "Исламское государство"* Махера аль-Агаля. Его обнаружили в Сирии, отметили в военном ведомстве.

"Силы Центрального командования нанесли удар беспилотным летательным аппаратом в районе Джиндейриса", — подчеркнули на официальном сайте ЦК Вооружённых сил США.

Также в министерстве отметили, что американские военные ранили сообщника Махера аль-Агаля. По информации Пентагона, этот боевик являлся одним из четырёх глав экстремистской организации.

Ранее в Службе внешней разведки России сообщили, что Вашингтон тренирует радикалов ИГ* и отправляет их в качестве участников боевых действий на Украину.

* признано решением Верховного Суда Российской Федерации от 29.12.2014 террористической организацией, его деятельность запрещена на территории РФ