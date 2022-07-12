Baijiahao: новый премьер Британии может развязать ядерный конфликт с Россией

Претендент на пост нового британского премьера может спровоцировать ядерную войну между Западом и РФ.

Об этом сообщает "ПолитРоссия" со ссылкой на китайское издание Baijiahao.

Сегодня остаётся загадкой, кто после Бориса Джонсона будет занимать освободившуюся должность. Правда, тот ещё на какое-то время остаётся главой правительства, пока осенью там не пройдут выборы.

Нынешний глава МИД Великобритании Лиз Трасс недавно объявила, что намерена баллотироваться на освобождающийся пост. В предвыборной программе она уже хочет пообещать, что в случае её избрания "поражение РФ в СВО на Украине уж точно обеспечено".

"Услышав это, многие задались вопросом: каким образом Великобритания может победить РФ одним махом? Трудно придумать альтернативу ядерному оружию”, — сказано в статье.

У Москвы достаточно ядерного оружия для стремительного ответа, а значит, Трасс может спровоцировать войну, из которой Туманный Альбион уж точно не выйдет победителем.

"Вполне вероятно, что новый премьер-министр Великобритании ради выборов воспользуется российско-украинским конфликтом, чтобы сыграть на этой теме”, — пишет автор статьи.

Издание считает, что независимо от того, кто придёт на пост британского премьера — Лондон продолжит политику русофобии и из-за своих амбиций не пойдет на сближение с Кремлём.