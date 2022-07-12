Казаков: Великобритания готовит смертников для Зеленского

ВСУ создает видимость приготовления к наступлению в Херсонской области, но для националистов это будут последние боевые действия.

Об этом в эфире сообщил политолог Александр Казаков.

По его словам, чтобы организовать контрудар на херсонском направлении, киевский режим готовит смертников в Британии и на Западной Украине.

"Вопрос контрнаступлений и херсонского направления — это хохочет весь мир, что Киев собирается контрнаступать на херсонском направлении. Причём самое смешное, что они действительно пытаются создать такой резервный корпус, 10 тысяч обучить в Великобритании. Великобритания подтверждает, что готова это сделать и вооружить соответственно их, то есть они будут хорошо обращаться с натовским оружием", — заявил советник погибшего главы Донецкой Народной Республики Александра Захарченко.

Плюс 20-25 тысяч Киев собирается готовить на Западной Украине. И эти 30-35 тысяч человек — резервный корпус, которому надо выполнить единственную и последнюю для него задачу, а потом погибнуть.

"Погибнуть во славу пиара Зеленского, пойти в контрнаступление и сгинуть в нём. Потому что никаких шансов вообще. Ну хотят — пусть сделают", — подытожил Казаков.