По обновленной ядерной доктрине РФ имеет возможность предотвратить угрозы потенциального врага (НАТО) без применения "Ярсов" и "Сарматов".
Об этом сообщил военный эксперт "КП" Виктор Баранец.
Сегодня, как никогда, близко Россия и Запад стоят на пороге ядерного конфликта. Если НАТО начнёт агрессию "руками" европейскими членами альянса, то Кремль может прибегнуть к законному праву, которое чётко прописано в новой ядерной доктрине, отметил обозреватель в эфире ток-шоу "Время покажет".
Он напомнил, что Россия может прибегнуть к ядерному ответу в двух случаях. Первый — встречный удар при пуске ракет врага, и второй — в случае необходимости противодействия превосходящим силам, угрожающим РФ.
Если 3-миллионный военный контингент военного блока, расположенный в Европе, начнёт поход против России, а численность ВС РФ будет недостаточна, то Москва будет вынуждена достать "ядерный меч", подчеркнул аналитик.
"Я не буду говорить, что мы будем сразу бить "Ярсами" и "Сарматами". У нас есть тактическое ядерное оружие, которое тоже очень хорошо остужает мозги врага", — подытожил Баранец.
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