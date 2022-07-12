National Interest: целью “Посейдона” будет любое место на побережье США

Москва может нацелить своё новое оружие на восточное побережье США.

Об этом в статье издания "The National Interest" сообщает военный эксперт Калеб Ларсон.

Недавно РФ передала своему ВМФ самую длинную в мире субмарину — К-329 "Белгород”. Новое оружие будет нацелено на США, сообщает автор.

"К-329 "Белгород” предназначена для нанесения ответного удара по столицам прибрежных государств в ядерной войне”, — пишет The National Interest.

Командующий ВМФ РФ Николай Евменов весьма высоко оценил потенциал подводной лодки. Судно оснащено ультрасовременным оборудованием, позволяющим ему проводить научные экспедиции и спасательные операции в любой точке Мирового океана. Ларсон отметил, что наука — далеко не основная задача К-329.

Новая субмарина — платформа, прекрасно подходящая для нанесения решающего удара в случае ядерного конфликта. Фактически, "Белгород" станет носителем больших ядерных торпед "Посейдон”, которые способны преодолеть тысячи миль под водой. Торпеды обладают уникальными характеристиками — благодаря ядерной силовой установке они могут долго оставаться незаметными под водой, а при необходимости активизироваться и направиться на прибрежные города потенциального врага.

"Это может показаться чем-то из научно-фантастического фильма, но эти торпеды действительно находятся на вооружении российского флота. Известная как 2М39 "Статус-6” или "Посейдон”, межконтинентальная торпеда является оружием возмездия Судного дня”, — пишет Калеб Ларсен.

По его словам, смертельное оружие будет нацелено на восточное побережье Штатов, где располагаются крупные мегаполисы. Так, российские войска получают совершенно новую возможность вести ядерную войну из "пучин мирового океана".

"Очевидной целью для России может стать практически любое место на Восточном побережье, которое многие американцы называют своим домом”, — подытожил эксперт NI.