Ищенко: СВО является частью не объявленной, но заявленной войны Запада против РФ

Пока РФ ведёт специальную военную операцию на Украине, Запад против России ведёт войну.

Об этом сообщил политолог Ростислав Ищенко.

По словам эксперта, Запад не отрицает, что ведёт против Российской Федерации войну и открыто говорит, что целью этого конфликта является уничтожение России, а средством — победа.

"То есть, пока Россия ведёт на Украине специальную операцию, Запад против России ведёт войну. Поскольку не может быть так, чтобы Запад против России воевал, а Россия против Запада нет, можем констатировать, что спецоперация на Украине является частью не объявленной, но заявленной войны Запада против России. При этом Украина также считает, что ведёт против России войну, причём начиная с 2014 года", — отметил обозреватель в своей статье для издания "Украина.ру".

Спецоперация является частью войны, которую Незалежная ведёт против РФ, подытожил Ищенко.