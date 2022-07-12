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Ходарёнок: Лондон подсунул Киеву "алюминиевые гробы" в виде БТР FV103 Spartan

Силовые структуры

Для нужд ВСУ Лондон передал сильно устаревшие гусеничные бронетранспортёры британской армии FV103 Spartan. Полковник Александр Ходарёнок называет технику "алюминиевыми гробами", которые ещё хуже БТР М113, которые Киеву передал Пентагон. "Гробами" называют эти БТР военные США, так как у них низкая стойкость к минам и фугасным боеприпасам.

Ходарёнок: Лондон подсунул Киеву "алюминиевые гробы" в виде БТР FV103 Spartan

БТР FV103 Spartan, по его словам, ещё хуже М113: от стрелкового оружия броня защитить может, но не выдерживает удара артиллерийскими снарядами, РПГ и ПТУР.

"Даже если предположить, что какие-то из FV103, подобно M113, усилят дополнительной защитой, гореть они всё равно будут лучше украинских БМП-1, БТР-80 и МТ-ЛБ. Неудивительно, что Бельгия и Великобритания начали отказываться от этих машин ещё в 2000-х. Незалежной же выбирать не приходится", — написал Ходарёнок в своем личном блоге.

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Автор: Инна Винникова, Куратор: Александр Артамонов
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