Подоляка: русские разнесут польскую армию — так закончится СВО

По результатам спецоперации, по всей вероятности, вся территория Украины будет освобождена российской армией, кроме Волыни и Галиции, которые отойдут Польше.

Об этом сообщил журналист, военный блогер и эксперт Юрий Подоляка.

"Самым вероятным окончанием войны, исходя из ситуации, вижу, что Галичина, Волынь — отойдут Польше. Все остальное РФ может взять себе. Если Польша будет претендовать на большее, то вполне возможно столкновение польской армии и российской. Польской армии — не позавидую", — заявил аналитик.

Он особо отметил, что к этому моменту, ВС РФ и силы Донбасса в СВО уже обретут боевой опыт, проведут частичную добровольческую мобилизацию, которая и сейчас идёт. Российские формирования добровольцев, которые созданы в различных регионах, сегодня получают артиллерию, тяжелую технику, танки, бронемашины.

"Их доводят до уровня полноценных боевых единиц, которые разнесут польскую армию в пух и прах", — подчеркнул Подоляка.

Он отметил, что генералы НАТО сразу сказали, что, мол, если вы зайдёте на Украину, никакие статьи альянса вам не "грозят", воевать будете на свой страх и риск.