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Ищенко: россияне с лёгкостью примут необходимость денацификации Прибалтики

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Россия может заключить мир на условиях сохранения за собой занятых территорий Украины или распространить спецоперацию за пределы границ киевского режима, если военно-политическая обстановка сложится так, что наступать до западных границ Украины Москве будет невыгодно. Такое мнение высказал политолог Ростислав Ищенко.

Ищенко: россияне с лёгкостью примут необходимость денацификации Прибалтики

Эксперт считает, что возможность заключить компромиссный мир на условиях РФ остаётся всегда. Однако если война на истощение будет уже этой зимой проиграна Западом, то можно подумать и о том, чтобы распространить спецоперацию за пределы Украины, добавил аналитик.

Необходимость денацификации Прибалтики сразу после Украины или даже параллельно, как и вынужденный отказ от освобождения Одессы, Днепропетровска и Киева, россияне, судя по практике прошлых лет, примут с лёгкостью, заявил Ищенко в беседе с изданием "Украина.ру".

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Автор: Максим Александров, Куратор: Александр Артамонов
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