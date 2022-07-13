Украинский президент Владимир Зеленский поставил Вооружённым силам Украины задачу освободить всю территорию страны.
Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов.
"Речь идет не только о Херсонской области, а о деоккупации всей страны. И когда президент ставит задачу нашим военным, то подразумевает всю Украину", — сказал глава Совета нацбезопасности Украины в эфире "Радио Свобода"*.
Конечно, ВСУ не могут одномоментно освободить все территории, однако "верховный главнокомандующий ставит задачу", чтобы все территории были освобождены, отметил украинский чиновник.
"Вопрос только времени и очередности", — подытожил Данилов.
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