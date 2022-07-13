Данилов: Зеленский поставил ВСУ задачу освободить всю территорию Украины

Украинский президент Владимир Зеленский поставил Вооружённым силам Украины задачу освободить всю территорию страны.

Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов.

"Речь идет не только о Херсонской области, а о деоккупации всей страны. И когда президент ставит задачу нашим военным, то подразумевает всю Украину", — сказал глава Совета нацбезопасности Украины в эфире "Радио Свобода"*.

Конечно, ВСУ не могут одномоментно освободить все территории, однако "верховный главнокомандующий ставит задачу", чтобы все территории были освобождены, отметил украинский чиновник.

"Вопрос только времени и очередности", — подытожил Данилов.

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