ВС РФ нанесли ракетные удары "Искандерами" по военным целям ВСУ в Харькове

Российская армия совместно с подразделениями Народной милиции продолжает проводить спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины.

Ранним утром, 13 июля, ракеты оперативно-тактического комплекса (ОТРК) "Искандер" были выпущены по объектам военной инфраструктуры украинской армии в Харькове. Вылет ракет был зафиксирован из приграничных районов.

Местные жители рассказали о нескольких взрывах в городе и появлении возгораний на месте падения ракет, передают военные корреспонденты "Русской весны".