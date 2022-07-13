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ВС РФ нанесли ракетные удары "Искандерами" по военным целям ВСУ в Харькове

Силовые структуры

Российская армия совместно с подразделениями Народной милиции продолжает проводить спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины.

Ранним утром, 13 июля, ракеты оперативно-тактического комплекса (ОТРК) "Искандер" были выпущены по объектам военной инфраструктуры украинской армии в Харькове. Вылет ракет был зафиксирован из приграничных районов.

Местные жители рассказали о нескольких взрывах в городе и появлении возгораний на месте падения ракет, передают военные корреспонденты "Русской весны".

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Автор: Мария Карева, Куратор: Александр Артамонов
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