Российская армия совместно с подразделениями Народной милиции продолжает проводить спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины.
Ранним утром, 13 июля, ракеты оперативно-тактического комплекса (ОТРК) "Искандер" были выпущены по объектам военной инфраструктуры украинской армии в Харькове. Вылет ракет был зафиксирован из приграничных районов.
Местные жители рассказали о нескольких взрывах в городе и появлении возгораний на месте падения ракет, передают военные корреспонденты "Русской весны".
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Подобная тактика применялась в Карабахе азербайджанцами против Армении.