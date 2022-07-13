В Рубежном нашли рапорт комбата ВСУ о расстреле подчинённого за критику приказа

После освобождения города Рубежный от националистов бойцы российских подразделений нашли множество документов в местной мэрии. В том числе рапорт о расстреле.

Командир националистического добровольческого батальона "Карпатская Сеч" докладывает руководству, что расстрелял военнослужащего за невыполнение боевого приказа. Комбат поясняет, что рядовой раскритиковал его приказ отправляться в разведку.

В документе уточняется, что расстрелянный доброволец имел непогашенную судимость, а действующие в украинских вооруженных формированиях правила позволяют казнить таких солдат без трибунала.

Подобные способы поддержания порядка среди личного состава ВСУ часто используются украинским командованием. Ранее сообщалось, что пытающихся отступить из Лисичанска боевиков расстреливают заградотряды, набранные из националистов.