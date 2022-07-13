Депутат Рады Гончаренко продаёт футболки с призывами бомбить Белгород

Депутат украинской Верховной Рады от партии "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко начал продажу футболок, игрой слов призвав обстреливать Белгород.

"Хотите больше хлопка в Белгороде? Мы знаем, как это организовать", — в своём аккаунте мессенджера написал нардеп, обыграв слово "хлОпок", которое созвучно слову "хлопОк" на украинском языке.

На лимитированной серии футболок, по словам украинца, "с огоньком", красуется слоган "спонсор хлопка в Белгороде".

Гончаренко добавил, что вся выручка от продажи будет направлена боевикам ВСУ, которые "разбираются в "хлопке" и "работают там, где горячо". Закончил он свой пост русофобским призывом приобщиться для того, чтобы "там, где нужно, ярко пылало".

Напомним, в ночь на 3 июля в Белгороде от ракетных ударов украинских националистов погибло пятеро человек.