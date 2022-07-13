Пушилин: казнь в случае отклонения апелляций наёмников предполагает расстрел

Смертный приговор на территории Донецкой Народной Республики в отношении иностранных наёмников будет предполагать расстрел, если суд откажется удовлетворять их апелляцию. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин.

По его словам, все наёмники пытаются обжаловать приговор в апелляционном порядке. Окончательное решение суда станет известно по итогам заседания, пояснил Пушилин.

Он подчеркнул: если суд признает меру наказания подходящей, тогда дела будут переданы в исполнительную службу для реализации приговора.

"Реализация предусмотрена через расстрел", — отметил руководитель ДНР.

9 июня суд в Донецкой Народной Республике вынес смертные приговоры подданным Британии Эйдену Эслину и Шону Пиннеру, а также марокканцу Брагиму Саадуну. Все они участвовали в боевых действиях на стороне Вооружённых сил Украины.

Ранее помощник главы МВД ЛНР Виталий Киселёв сообщил, что иностранные наёмники не получат статуса военнопленных.