Никулин: ядерные эксперименты Киева угрожают всей Европе

Наличие у киевского режима ядерного оружия было бы угрозой для всей Европы.

Об этом сообщил бывший член комиссии ООН по разоружению, военный эксперт Игорь Никулин.

Комментируя заявление о запрещенных опытах с радиоактивными веществами на Запорожской АЭС, он отметил, что на ядерном объекте обнаружили немало материалов, которые не могли быть выработаны в её реакторах и не нужные для работы станции.

Кстати, когда туда планировали приехать специалисты МАГАТЭ, боевики тут же открыли огонь по Энергодару, дабы сорвать этот визит.

Как сообщил Никулин, на Запорожской АЭС найдено около 40 килограммов оружейного плутония и около 40 т. обогащенного урана. Этого достаточно, чтобы сделать две ядерных боеголовки.

"Ядерное оружие в руках террористов — очень большая опасность для всех стран, которые их окружают. Для России, для Белоруссии, Молдавии, Приднестровья, да и для Венгрии и Польши в том числе, потому что у украинцев и с венграми, и с поляками отношения не очень хороши", — подчеркнул эксперт в беседе с изданием ФАН.

Всё это представляет угрозу для всей Европы, поскольку бандеровцы уже пытались подорвать ЗАЭС и стреляли по Чернобыльской. А значит, Киев вполне мог бы устроить провокацию глобального масштаба, убеждён аналитик.

По его словам, не исключено, что западные кураторы и подталкивали Незалежную к разработкам ядерного оружия.