На Украине стали выпекать торты с изображением погибших в ходе СВО российских воинов.
Об этом свидетельствуют снимки в Instagram*.
"Кондитеры" предлагают свою продукцию через социальную сеть и заверяют, что заработанные средства они отправят на поддержку Вооружённых сил Украины.
В последнее время подобные проявления русофобии и разжигания ненависти в Незалежной не редкость.
Ранее в Сети опубликовали видео, где глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко презентует "бренды" колбасных изделий: "Бандеровская" и "Смерть москалям". При этом украинский политик отмечает, что такая колбаса — самая вкусная.
* - продукт Meta, деятельность признана экстремистской, запрещена на территории России по решению Тверского суда Москвы от 21.03.2022.
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Подобная тактика применялась в Карабахе азербайджанцами против Армении.