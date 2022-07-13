На Украине начали продавать торты с фото погибших российских военных

На Украине стали выпекать торты с изображением погибших в ходе СВО российских воинов.

Об этом свидетельствуют снимки в Instagram*.

"Кондитеры" предлагают свою продукцию через социальную сеть и заверяют, что заработанные средства они отправят на поддержку Вооружённых сил Украины.

В последнее время подобные проявления русофобии и разжигания ненависти в Незалежной не редкость.

Ранее в Сети опубликовали видео, где глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко презентует "бренды" колбасных изделий: "Бандеровская" и "Смерть москалям". При этом украинский политик отмечает, что такая колбаса — самая вкусная.

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