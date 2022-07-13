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Журналист Скачко: это Россия сегодня истощает Запад, а не он её

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По мнению обозревателя Владимира Скачко, в продолжающемся противостоянии Россия превосходит Запад в выносливости. Журналист прокомментировал таким образом распоряжение украинского президента Владимира Зеленского, потребовавшего от ВСУ вернуть юг Украины, перешедший в ходе спецоперации под контроль РФ.

Журналист Скачко: это Россия сегодня истощает Запад, а не он её

Однако даже западные партнёры Киева не верят в успех планов Зеленского. Так, британский эксперт Джек Уотлинг в статье для Independent написал, что ВСУ не удастся осуществить в августе ни контрнаступление, ни возвращение юга Украины под контроль Киева.

Скачко назвал это мнение приговором для несбыточных надежд Зеленского.

При этом журналист отметил, что конфликт на Украине подогревается Западом для истощения России, однако, по его словам, всё получается с точностью да наоборот.

"Задумка Запада, натравливавшего Киев на Москву, состояла в том, чтобы украинскими руками и смертями ее солдат максимально истощать Россию. И довести ее до поражения, а потом — это вообще счастье! — до полного развала. Но получилось все с точностью до наоборот — это Россия сегодня Украиной, войной в ней истощает Запад, а не Запад ее", — написал Скачко в материале для "Украина.ру".

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Автор: Светлана Нерадовская, Куратор: Александр Артамонов
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