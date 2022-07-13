Рогов о планах Зеленского на мирных жителей: "Обезумел от наркотиков":

Киев хочет запугать народ, согнать с родной земли, чтобы города были разрушены, были страх и депрессия.

Однако у киевского режима это не получится, заявил член главного совета ВГА Запорожской области Владимир Рогов.

ВСУ нанесли удар по Новой Каховке ночью 12 июля высокоточной РСЗО HIMARS. В результате удара сдетонировали склады с селитрой, повреждены школы, детсады, больница, жилые дома и прочая инфраструктура города. Немало погибших и очень много пострадавших.

Это всё части одного плана по запугиванию людей, говорит сотрудник военно-гражданской администрации. Людей надо запугать и согнать с территории, в интервью изданию "Украина.ру" заявил Рогов.

По его словам, бомбить Новую Каховку приказал лично президент Владимир Зеленский. который "обезумел от вседозволенности".

"Это именно человек, который обезумел от вседозволенности, от наркотиков", — подытожил эксперт.