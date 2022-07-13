Многие эксперты прогнозировали столкновение на Украине российских и польских интересов.
Но если бы угроза прямого военного столкновения с Польшей была близка, то Генштаб РФ это всё суммировал, проанализировал и передал бы на уровень высшего руководства страны.
Об этом сообщил эксперт по вопросам Польши ИА REGNUM Станислав Стремидловский.
Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, отметил, что риски возможности нападения Польши на РФ или Белоруссию должны оценивать военные.
И та информация, которую получают военные разведчики России, сегодня не позволяет считать данную угрозу реальной, подчеркнул аналитик в интервью изданию "Украина.ру".
"И потом, чем Польша может нападать? Они же сами жалуются, что они передали все свои пушки и танки украинцам. Даже если у них что-то припрятано, то с этим не нападают", — подытожил Стремидловский.
Да и не горят желанием поляки встретиться с российским солдатом, уверены многие эксперты.
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Подобная тактика применялась в Карабахе азербайджанцами против Армении.