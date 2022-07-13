Фесенко: "спящие" диверсионные группы в Киеве захватят и уничтожат Зеленского

В информационном пространстве появляются материалы с самыми мрачными прогнозами для Украины, на случай, когда РФ возьмётся за спецоперацию "всерьёз".

Об этом в эфире сообщил украинский политолог Владимир Фесенко.

По его словам, сразу после известного заявления президента Владимира Путина о том, что Россия ещё ничего не начинала всерьёз, появился анонимный материал, где было чётко прописано: если коллективный Запад объявит РФ страной-террористом или спонсором терроризма, и если Киев до сентября не согласится на условия Москвы, то тогда "начнётся всерьёз".

"А что "всерьёз"? Мобилизация, полномасштабное наступление. И дальше они конкретно перечисляют: пять крупных городов Украины будут разгромлены полностью ракетными и бомбовыми ударами, будет разбомблена вся критическая инфраструктура, включая мосты через Днепр, "спящие" диверсионные группы в Киеве захватят Зеленского и уничтожат его", — прогнозирует Фесенко.