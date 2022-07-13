Клинцевич: обстрелять Новую Каховку Киеву приказали иностранные кураторы

Количество погибших в Новой Каховке увеличилось до семи человек, еще 70 получили ранения.

В результате варварского удара ВСУ сотни домовладений и десятки объектов инфраструктуры получили повреждения. Сильно пострадали детсады, школы, больница и церкви. Часть жителей осталась без газа и электричества.

Заместитель главы ВГА Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что многие остаются заблокированы в домах, повреждённых после взрывов.

"Являясь выпускником Академии Генштаба, имея четыре военных образования, в дурном сне представить не могу, чтобы хоть один преподаватель когда-нибудь говорил нам, что, отходя, ты должен стереть с лица земли населенный пункт…, а вот ВСУ уничтожают свои населённые пункты вместе со своим населением", — удивляется глава Российского союза ветеранов Афганистана, полковник запаса Франц Клинцевич.

Российские бойцы проводят спецоперацию с минимальными потерями, с человеческим подходом, а также с возможностью сдаться в плен противоположной стороне, отметил экс-сенатор. По его словам, идёт последовательная работа с расчётом на будущее, когда возможно в дальнейшем продолжить восстановление разрушенной территории, пишет издание argumenti. ru.

"Люди, считающие себя арийцами, чуть ли не какими-то небожителями, вдруг оказываются причастными к таким вот деяниям. Я не думаю, что украинцы, какими бы сумасшедшими и перепрошитыми они ни были, сами приняли такое решение. Им дают команду иностранные специалисты — создать максимальные разрушения везде, в том числе и в тех местах, откуда они отходят", — подытожил Клинцевич.