Экс-дипломат Ищенко: Киев дал особый статус полякам в обмен на армию Варшавы

Президент Украины Владимир Зеленский предоставил гражданам Польши особый статус в Незалежной в обмен на военную поддержку Варшавы, заявил экс-дипломат Ростислав Ищенко. По его словам, речь идёт о вводе войск на запад страны.

Как подчеркнул Ищенко, Киев надеется на армию численностью в несколько десятков тысяч.

"В обмен Киев (Вашингтон с Лондоном тоже) рассчитывает увидеть тысяч двадцать польских войск на Западной Украине. Зеленскому это необходимо для того, чтобы перебросить тысяч тридцать имеющихся в западных областях регулярных украинских военнослужащих и тысяч 20-30 территориальной обороны на восточный фронт", — написал экс-дипломат в колонке для "Украина.ру".

По мнению Ищенко, Рада, несомненно, одобрит законопроект и тогда Украина станет "протектором Запада". Кроме того, бывший дипломат уточнил, что Варшава вряд ли ограничится территорией, на которой Киев ожидает военной поддержки, и оккупирует гораздо большую часть страны.