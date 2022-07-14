Военный эксперт Сивков: у ВСУ нет шансов в запланированном контрнаступлении

У Вооружённых сил Украины (ВСУ) нет никаких шансов провести успешное контрнаступление на освобождённые регионы. Об этом сообщил военный эксперт Константин Сивков.

По его словам, все мечты Киева о "миллионной армии" так и останутся на уровне громких заявлений. Как пояснил эксперт, большая часть украинских военных плохо подготовлена к боям. Он отметил, что даже поставки оружия Запада не помогут ВСУ.

"В условиях полного огневого превосходства ВС РФ в соотношении 1 к 20, полного господства в воздухе и информационной среде у ВСУ нет шансов на поле боя. Они будут выявлены на этапе сосредоточения, выдвижения на рубежи атаки", — сказал эксперт.

Сивков также подчеркнул: украинские солдаты не в силах противостоять высокотехнологичной армии России.

Ранее советник офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что ВСУ начнут контрнаступление сразу после получения западного оружия.