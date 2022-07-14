Царёв: Россия отобъёт желание у Киева устраивать теракты

Бывший депутат Верховной Рады Украины Олег Царёв рассказал, как Москве необходимо отвечать на теракты Украины.

Бюджет у контрразведки СБУ серьёзный, отметил эксперт. А значит, всегда найдётся тот, кто готов работать за деньги против РФ.

К сожалению, погибшие будут. Другой вопрос — сегодня Киев чуть ли не официально взял на себя ответственность за все проведённые теракты. Характерно, что всё это при поддержке Запада, подчеркнул экс-нардеп.

России необходимо проводить такую же работу — хотя бы по людям, принимающим решения, убеждён Царёв.

"Когда диверсионные группы заходили на полуостров Крым, погибли сотрудники ФСБ. Я не могу говорить многое, но был проведен ряд спецопераций, после чего на территории Украины желание проводить аналогичные операции на нашей территории сошло на нет", — рассказал в интервью изданию "Украина.ру" экс-депутат.

И лишь тогда Киев изменил тактику, и "захотел" мирных переговоров.