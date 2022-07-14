Бывший депутат Верховной Рады Украины Олег Царёв рассказал, как Москве необходимо отвечать на теракты Украины.
Бюджет у контрразведки СБУ серьёзный, отметил эксперт. А значит, всегда найдётся тот, кто готов работать за деньги против РФ.
К сожалению, погибшие будут. Другой вопрос — сегодня Киев чуть ли не официально взял на себя ответственность за все проведённые теракты. Характерно, что всё это при поддержке Запада, подчеркнул экс-нардеп.
России необходимо проводить такую же работу — хотя бы по людям, принимающим решения, убеждён Царёв.
"Когда диверсионные группы заходили на полуостров Крым, погибли сотрудники ФСБ. Я не могу говорить многое, но был проведен ряд спецопераций, после чего на территории Украины желание проводить аналогичные операции на нашей территории сошло на нет", — рассказал в интервью изданию "Украина.ру" экс-депутат.
И лишь тогда Киев изменил тактику, и "захотел" мирных переговоров.
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Автор CNN попытался проанализировать ситуацию на Украине.