Представители Минобороны РФ заявили, что в ходе военной спецоперации Москвы по принуждению к миру в Донецкой Народной Республике и Николаевской области Вооружённые силы Российской Федерации ликвидировали до 1 000 украинских солдат.
"Противник несёт значительные потери", — подчеркнули в министерстве.
По данным военного ведомства, российская армия нанесла удары по пунктам в Константиновке и Краматорске ДНР, николаевском посёлке Березнеговатое. Как отметили в МО, пострадали украинские военные из следующих формирований:
Также в министерстве добавили, что российские солдаты уничтожили 100 единиц военной техники.
Ранее сообщалось, что в Первомайском Харьковской области ликвидировали артиллерийский взвод гаубиц M777.
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Автор CNN попытался проанализировать ситуацию на Украине.