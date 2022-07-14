ВС РФ уничтожили около тысячи украинских военных в ДНР и Николаевской области

Представители Минобороны РФ заявили, что в ходе военной спецоперации Москвы по принуждению к миру в Донецкой Народной Республике и Николаевской области Вооружённые силы Российской Федерации ликвидировали до 1 000 украинских солдат.

"Противник несёт значительные потери", — подчеркнули в министерстве.

По данным военного ведомства, российская армия нанесла удары по пунктам в Константиновке и Краматорске ДНР, николаевском посёлке Березнеговатое. Как отметили в МО, пострадали украинские военные из следующих формирований:

35-й бригады морской пехоты,

54-й механизированной бригады,

81-й аэромобильной бригады,

109-й бригады территориальной обороны.

Также в министерстве добавили, что российские солдаты уничтожили 100 единиц военной техники.

Ранее сообщалось, что в Первомайском Харьковской области ликвидировали артиллерийский взвод гаубиц M777.